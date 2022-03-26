Володин счел заявления Байдена о Путине истерикой от бессилия

“Слова Байдена — истерика от бессилия”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер назвал американского президента “слабым, больным и несчастным”. С поведением Байдена должны разбираться психиатры, считает политик.

По его словам, граждане США должны стыдиться своего президента. “Возможно, он болен”, – предположил Володин.

“Таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Борис Ельцин, ни Михаил Горбачев по понятным причинам”, – обратил внимание политик.

Он подчеркнул, что Россия может гордиться своим президентом. Его поведение и выдержка заслуживают доверие людей, отметил спикер.