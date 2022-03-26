Госдума объявила амнистию осужденным за контрабанду

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об амнистии отдельных категорий граждан, осужденных за нелегальный ввоз в Россию товаров и валюты. На свободу выйдут около 80 тысяч человек. Инициатива принадлежит партии «Новые люди».

Согласно документу, мера коснется заключенных, получивших уголовный срок за контрабанду товаров иностранного производства и незаконное перемещение в Россию наличных денежных средств в долларах и евро. Также от исполнения наказания освободят представителей теневого рынка, которые торговали зарубежной техникой и их комплектующими без лицензии.

«Сейчас Россия нуждается в свежей крови. И нужна она незамедлительно, чтобы без ущерба восстановить нарушенные логистические цепочки поставок. К сожалению, найти и подготовить такое количество граждан, которые смогут взять на себя важную задачу по восстановлению экономики, невозможно за короткое время. Поэтому придется прибегнуть к нашему резерву специалистов в этой области», — прокомментировал инициативу председатель партии Алексей Нечаев.

Правительство окажет амнистированным всю необходимую поддержку — выделит социальное пособие для того, чтобы им было проще встать на ноги и адаптироваться в жизни на воле. В дальнейшем они смогут рассчитывать на государственное субсидирование и налоговые каникулы во всех своих бизнес-начинаниях.

—