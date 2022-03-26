 

Госдума объявила амнистию осужденным за контрабанду

26.03.2022, 20:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об амнистии отдельных категорий граждан, осужденных за нелегальный ввоз в Россию товаров и валюты. На свободу выйдут около 80 тысяч человек. Инициатива принадлежит партии «Новые люди».

Согласно документу, мера коснется заключенных, получивших уголовный срок за контрабанду товаров иностранного производства и незаконное перемещение в Россию наличных денежных средств в долларах и евро. Также от исполнения наказания освободят представителей теневого рынка, которые торговали зарубежной техникой и их комплектующими без лицензии.

«Сейчас Россия нуждается в свежей крови. И нужна она незамедлительно, чтобы без ущерба восстановить нарушенные логистические цепочки поставок. К сожалению, найти и подготовить такое количество граждан, которые смогут взять на себя важную задачу по восстановлению экономики, невозможно за короткое время. Поэтому придется прибегнуть к нашему резерву специалистов в этой области», — прокомментировал инициативу председатель партии Алексей Нечаев.

Правительство окажет амнистированным всю необходимую поддержку — выделит социальное пособие для того, чтобы им было проще встать на ноги и адаптироваться в жизни на воле. В дальнейшем они смогут рассчитывать на государственное субсидирование и налоговые каникулы во всех своих бизнес-начинаниях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Евросоюз увеличил объем закупок вакцины Pfizer/BioNTech с 300 млн до 600 млн доз

30.10 / Животных назвали переносчиками 850 тысяч опасных для людей вирусов

24.05 / «Они ничего не сделали, просто вышли и спели» – Юрий Лоза раскритиковал победителей Евровидения

21.12 / Анастасия Волочкова с авоськой на голове показала пышную грудь

28.12 / Ученые нашли антитела к омикрону

25.07 / “Протасевич – нарцисс”: эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко

18.02 / Убивший семерых пациентов барий поставлялся в петербургский медцентр без госзакупок

11.09 / Минюст предложил лишить защитника Ефремова статуса адвоката

19.08 / «Совершил ошибку, равноценную преступлению»

29.10 / Да, скифы — мы, да, Нибелунги — мы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика