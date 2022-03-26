 

Мнение: Неполноценный “весь мир”

26.03.2022, 20:50, Разное
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Спустя месяц СВО это все страны, которые ввели санкции против России.
"Весь мир" оказался весьма ограниченного размера.
Вместе с тем. на фоне протестов по всему миру против подорожания бензина и других видов топлива, все чаще говорят о том, что текущая санкционная кампания может привести к масштабному голоду. в бедных странах, а также резкому повышению цен на продовольствие в более зажиточных странах.

Источник: Colonel Cassad



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