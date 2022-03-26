 

Путин подписал закон о новых антикризисных мерах

26.03.2022, 20:40, Разное
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…в условиях санкций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц с материальной выгоды, полученной в 2021-2022 годах. Также отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Регионы, в свою очердь, смогут продлить до 31 декабря 2024 года период нулевой налоговой ставки НДС для лиц, которые впервые зарегистрировались в качестве ИП и в течение двух лет перешли на упрощенную или патентную системы налогообложения. Для IT-компаний на 2022-2024 годы ставка налога на прибыль составит 0%. В качестве меры поддержки для владельцев транспорта смягчается «налог на роскошь». Согласно новому закону, повышающий коэффициент коснется только транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей. Также документ снимает ограничение на размер подарков ветеранам ВОВ и иным лицам. Раньше оно было зафиксировано на уровне 10 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки россиян. Правительство прорабатывает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ. Также в мае начнутся выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами.

Источник: Новая газета



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