Фэншуй и входная дверь: лучшие цвета для восточной входной двери в дом

Существует несколько важных частей дома, на которые следует обратить внимание с точки зрения учения фэншуй. Одна из них – это входная дверь. Она считается воротами, через которые в жилище входит энергия жизненной силы – ци. Она должна поступать в дом беспрепятственно. Большое значение имеет цвет входной двери. Он оказывает влияние на нашу жизнь, судьбу и самочувствие. В статье мы расскажем о лучших цветах для восточной входной двери. Она считается особенно важной в практике фэншуй.

Входная дверь и фэншуй

Если входная дверь выходит на восток, то это считается благоприятным расположением. Восходящее солнце наделяет эту сторону света сильной энергией. У вас есть хорошая возможность привлечь удачу в свой дом. Нужно лишь подобрать подходящий цвет для входной двери.

Если ваша входная дверь расшаталась, обязательно укрепите ее. Она должна быть прочной, что в вашу жизнь пришли новые возможности. Никогда не загромождайте проход к двери. Это создает препятствия на пути позитивной энергии ци.

Цвета, связанные со стихией дерева

Согласно фэншуй, дверь, выходящую на восток, следует красить в те оттенки, которые связаны со стихией дерева. К ним относится:

зеленый; синий; цвет морской волны.

Далее мы подробно расскажем о действии каждого цвета.

Зеленый

Покрасьте дверь в цвет травы или листьев дерева. Этот оттенок олицетворяет новые начинания и духовный рост.

Синий

Синий цвет обладает целебным и успокаивающим действием. Выберите яркий оттенок, если вы хотите получить прилив сил и энергии. Более мягкий синий цвет способствует покою и умиротворению.

Цвет морской волны

Это веселый и смелый цвет для входной двери. Он символизирует духовное развитие и исцеление.

Цвета, связанные с водной стихией

Вы также можете покрасить дверь в тона, связанные с водной стихией. Согласно учению фэншуй, вода питает дерево. Благоприятными считаются следующие “водные” цвета:

черный; темно-серый; темно-синий.

Далее мы поговорит о значении каждого из этих цветов.

Черный

Это элегантный цвет, олицетворяющий мудрость и интуицию. Он привлекает в дом позитив и процветание.

Темно-серый

Если черный цвет кажется вам слишком мрачным, то выберите темно-серый. Отдавайте предпочтение максимально темному оттенку, почти угольному. Светло-серый цвет представляет энергию металла, а не воды. Он не подходит для восточной двери.

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Темно-синий

Этот цвет близок к черному. Он тоже “впускает” в дом позитивную энергию. Кроме этого, темно-синий цвет красив и хорошо сочетается с любым декором.

Каких цветов нужно избегать

Избегайте цветов, связанных со стихиями металла и огня. Эти элементы противоположны дереву и воде. Не стоит красить дверь в светлые тона, а также красный и белый цвет.

Если вы не можете перекрасить дверь

Не всегда есть возможность перекрасить входную дверь в другой цвет. В этом случае вы можете использовать декор благоприятных оттенков. Это может быть напольный коврик или ваза. Расположите их рядом с входом в дом.

Можно также использовать табличку благоприятного цвета, на которой будет указан номер квартиры. Ее следует прикрепить на дверь.

Заключение

Если ваша входная дверь выходит на восток, подбирайте для нее благоприятные цвета. Это поможет вам впустить в дом сильный поток энергии ци, который принесет вам удачу и позитивные перемены.