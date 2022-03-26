Мнение: Как избежать блокировки Ютуба, Файрфокс против Яндекса и уход Орифлейма

1. Союз журналистов России потребовал от Роскомнадзора, Генпрокуратуры и МИД принять меры к Гуглу и Ютубу в связи с блокировкой на Ютубе всех российских телеканалов и новостных агентств:

https://lenta.ru/news/2022/03/24/soyuz_zhurnalistov/

Руководство Ютуба под угрозой его запрета в России начало потихоньку сдавать назад. Наиболее одиозные блокировки российского контента, вроде каналов, поставлявших советский ретро-контент, были отменены. Также на Ютубе заявили, что неновостной российский контент компания не блокирует:

https://lenta.ru/news/2022/03/24/google_razblockirovka/

Однако для запрета Ютуба вполне достаточно и блокировки там российских новостей, ведь тем самым компания Alphabet (Гугл) отказалась от нейтральности и приняла участие в информационной войне против России:

https://lenta.ru/news/2022/03/23/youtube2/

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что YouTube должен стать нейтральным для избежания блокировки на территории России.

«Блокировка возможна. И чтобы этого не произошло, платформа должна перестать быть не нейтральной. Как я уже говорил ранее, сейчас она заняла прозападную сторону и ушла с пути нейтралитета. Такой подход не может быть поддержан российскими властями, тем более что в 2020 году вступил закон, который запрещает цензурирование российских СМИ. В противном случае американским платформам полагается блокировка. Нельзя представить, чтобы в любой другой стране YouTube оставил на своей площадке ролики, где звучат призывы к свержению действующей власти и выходу людей на несанкционированные митинги», — сказал он.

Владимир Зыков отметил, что блогеров лишают привычного места обитания.

«Конечно, людей лишают привычной платформы. Для многих YouTube является заменителем телевизора. И для профессионального сообщества и пользователей наступят темные времена. Блогеры достигали приличных результатов по аудитории. И сейчас их лишают привычного места обитания», — отметил эксперт.

Зыков назвал неуместной политику двойных стандартов, которую применяет видеохостинг.

«Кто лишает — это самый главный вопрос. Понятно, что ограничения вводит Россия в лице Роскомнадзора. Но это происходит не просто так, а потому, что YouTube стал одним из главных орудий информационной войны, когда они перестали придерживаться нейтралитета, заняли прозападную позицию и стали удалять российские СМИ, затыкая рот другой точке зрения. Такой подход неуместен. Мы видим очевидные двойные стандарты в действиях хостинга. Американские соцсети исполняют требования американских властей, а законы других стран игнорируют или исполняют не полностью, не так, как было бы нужно», — подчеркнул он.

2. А ведь народ смеялся ещё над Яндекс.Браузером… Напрасно:



https://habr.com/ru/news/t/655539

Пользователи Сети сообщают, что Firefox 98.0.1 перестал поддерживать Яндекс и Mail.ru в качестве поисковиков по умолчанию. Все текущие пользователи были переключены на Google. Редакция Хабра проверила эту информацию на своих устройствах — в списках поисковых систем по умолчанию поисковиков больше нет.

Предположительно, отечественный поисковик слетел после обновления Firefox. Однако пользователи Хабра пишут, что с отключённым автоматическим обновлением в версиях 95.0.2 и 89.0.1, без ручного обновления Яндекс исчез из списка поисковых систем.

Пользователь @xbox представил два скриншота альтернативных поисковых систем в настройках браузера после обновления и до обновления. В новой версии (98.0.1) в списке удален поиск Яндекса, а также поиск Mail.ru. При нажатии в разделе настроек на ссылку “Найти другие поисковые системы” по запросам “Яндекс” / “Yandex” среди сотен расширений браузера в категории “Инструменты поиска” поиск Яндекса не находится.

На текущий момент Mozilla никак не прокомментировала ситуацию.

Как указано в Support Mozilla, время от времени Mozilla может обновлять список поисковых систем, доступных в Firefox или для установки по умолчанию в отдельных регионах. В таком случае пользователю должно прийти соответствующее уведомление, однако удаление Яндекса проходит в большинстве случаев “по-тихому”.

3. Ещё одна западная компания может уйти из России:

https://lenta.ru/news/2022/03/22/oriflame/

Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame частично ограничивает деятельность в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что концерн приостановил инвестиции в маркетинг, проведение тренингов и мероприятий в стране, а также отменяет возможность незарегистрированным пользователям из России покупать продукцию в онлайн-магазине.

Прямые продажи – это продажи вне магазинов, с рук, через сеть распространителей продукции. Не могу сказать, что я огорчён.