 

СМИ: Свидетели подтвердили укрытие националистов в больнице в Волновахе

26.03.2022, 19:56, Новости дня
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Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР подтвердили, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении, отметив, что при отступлении националисты обстреляли больницу.

«Они не объясняли, видно у них точка тут, локация просто была. Возможно, прикрывались больницей», – сказал сотрудник больницы Денис участникам пресс-тура для иностранных СМИ, передает РИА «Новости».

По его словам, при отступлении националисты разрушили больницу, расстреляв из танка.

Напомним, что украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град». При обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек. СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса.

Ранее бойцы нашли в Волновахе дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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