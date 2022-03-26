Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом

В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.

В Минобороны РФ сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.

Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.

К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.

Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.

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