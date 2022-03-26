 

Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом

26.03.2022, 19:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.

В Минобороны РФ сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.

Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.

К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.

Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / “Она же не может без меня”. Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы

18.08 / Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

14.04 / Видео: У Азербайджана претензии к России

14.03 / В Минобороны заявили об уничтожении склада боеприпасов на территории завода «Антонов»

29.01 / «Нас захватили» — Fox News о миграционной политике Байдена

14.12 / В будущем симбиоз медицины, фармацевтики, химии, биологии и высоких технологий усилится – Шимкив

14.08 / Лукашенко: Я пока живой и не за границей

04.12 / Стала известна дата переговоров Путина и Байдена

27.05 / К девушке Протасевича не допустили адвоката. В Беларуси ее держат под стражей уже четыре дня

23.03 / В Севастополе стая чаек выстроилась в форме буквы Z

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика