 

Мнение: Галковский разочаровывает

26.03.2022, 19:41, Разное
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Новый цикл Галковского “на злобу дня” на его Ютуб-канале был задуман интересно по форме, и особо похвально, что он в своем возрасте выдерживает ритм – по одному выпуску в день. Но содержание, бог мой…

Начато было бодро и с заявкой на некий свежий и независимый взгляд, однако за 10 передач всё у него скатилось в настолько унылое пропагандистское варево, что сам бы Соловьев, пожалуй, побрезговал. Классические “5-минутки ненависти”, как раз по заветам нежно любимого Галковским Оруэлла (которого он в качестве высочайшего благоволения личным указом даже выписал из англичан). В последней передаче он уже договорился до того, что студенческие КВНы – это масонские образования, а Украина организовала в начале “нулевых” в Грузии “революцию роз”, чтобы привести там к власти своего ставленника – Саакашвили.

Всё это, видимо, должно каким-то образом оправдывать уничтожение Мариуполя и штурм Харькова.

Источник: Размышления вольного социолога



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