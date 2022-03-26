В борьбе с раком поможет соя и корень кудзу

Корень кудзу и соя оказывают положительное влияние на человеческий организм. Оказывается, они могут помочь в борьбе с некоторыми видами рака. К такому выводу пришли ученые в результате недавних изучений.

Оказывается, эти растения содержат изофлавоноиды, которые обладают антиоксидантными и цитотоксическими свойствами. Они способствуют связыванию и уничтожению свободных радикалов из нашего организма.

Так как свободные радикалы способствуют повреждению клеток и нарушают функции иммунной системы, это может привести к возникновению онкологических заболеваний. Однако с помощью кудзу и сои можно решить эту проблему.