 

В борьбе с раком поможет соя и корень кудзу

26.03.2022, 19:40, Разное
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Корень кудзу и соя оказывают положительное влияние на человеческий организм. Оказывается, они могут помочь в борьбе с некоторыми видами рака. К такому выводу пришли ученые в результате недавних изучений.

Оказывается, эти растения содержат изофлавоноиды, которые обладают антиоксидантными и цитотоксическими свойствами. Они способствуют связыванию и уничтожению свободных радикалов из нашего организма.

Так как свободные радикалы способствуют повреждению клеток и нарушают функции иммунной системы, это может привести к возникновению онкологических заболеваний. Однако с помощью кудзу и сои можно решить эту проблему.



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