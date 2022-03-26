Мнение: Структура расходов США на Украину в 2020-м году

Структора распределение средств выделенных США на дельнейшую "сириизацию Украины".

Всего 13,4 млрд. долларов.

6,9 – гражданская помощь.

3,5 – военные поставки

3 – размещение американских войск + разведка

Важно понимать, что это то, что в открытую делается, наверняка через секретные фонды ЦРУ также идет активная деятельность, как это было в той же Сирии.

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