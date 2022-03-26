 

Мнение: Структура расходов США на Украину в 2020-м году

26.03.2022, 19:25, Разное
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Структора распределение средств выделенных США на дельнейшую "сириизацию Украины".

Всего 13,4 млрд. долларов.
6,9 – гражданская помощь.
3,5 – военные поставки
3 – размещение американских войск + разведка

Важно понимать, что это то, что в открытую делается, наверняка через секретные фонды ЦРУ также идет активная деятельность, как это было в той же Сирии.

Источник: Colonel Cassad



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