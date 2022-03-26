Хакеры из Anonymous заявили об утечке 28 ГБ конфиденциальных данных

…после взлома Центробанка РФ.

Хакерская группировка Anonymous объявила о взломе системы Центрального банка РФ и утечке 28 ГБ конфиденциальных данных. Соответствующий пост хакеры опубликовали на своей странице в твиттере.

«Мы распространили эти документы в различных точках интернета. Если ссылки подвергнутся цензуре, мы поделимся новыми», — заявили хакеры.

По данным Русской службы «Би-би-си», на файлообменнике есть «сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков».

Также группировка Anonymous записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они заявили, что в опубликованных файлах есть «декларации, корреспонденция и денежные переводы». В том числе, по их словам, в утекших в сеть данных есть «секреты олигархов», конфиденциальные видео и программы, которыми пользуется президент.

Ранее Центробанк РФ отверг информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем.

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