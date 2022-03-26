Мнение: Окно возможностей

Неявное последствие нынешних беспрецедентных санкций, которые превосходят по своему уровню всё, с чем сталкивалась Россия, Советский Союз и снова Россия — это мотивация к бегству не только федеральных элит, но и отдельных территорий страны.

Суть в чем. Любая катастрофа — это всегда окно возможностей. А из нынешней есть только два выхода: либо выйти всем через создание чего-то совершенно нового, принципиально отличающегося от нынешнего банкротного гангстерского проекта, либо не слишком заморачиваться, а оставить всё как есть, но при этом разбежаться по разным углам. Второй сюжет, кстати — это как раз история распада СССР. Или Югославии. Национальное партсовноменклатуры решили ничего не менять, а все возникшие противоречия было решено решить путем разбегания по национальным норам. Синергетика говорит, что целое всегда больше суммы частей, соответственно, при «разбегании» выделяется нечто (в термодинамике оно называется «энергией связи»), что и стало тем демпфером, который поглотил накопленные Союзом противоречия. Естественно, не просто так, а через деградацию оставшихся независимых государств-республик.

Сегодня путинский режим создал настолько неподъемное число противоречий, что разрешить их в рамках существующей модели через сохранение единства территории страны невозможно.

Поэтому если региональные гангстеры хотят оставить все как есть, для них остается единственный выход: принудительный распад мертвой системы, которая держится просто на останках управленческой инфраструктуры. Как мертвое дерево какое-то время еще стоит, доедаемое короедами.

Здесь есть нюанс: кто первый побежит, тот в случае успеха получит максимальную выгоду: он просто откажется от всех долгов прежней системы и более того: предъявит ей свои собственные претензии. В СССР эту роль сыграли Прибалтика и Грузия. Правда, у первых есть и определенная проблема: даже мертвая, система будет отпускать этих первых с огромным трудом. Возможно, даже с кровью или хотя бы сукровицей.

Но как только первые уйдут, далее процесс будет нарастать лавиной, которую остановить будет невозможно. Приз здесь очевиден: на последнего запишут все долги, оставшиеся после прежнего режима. В Югославии этим последним оказалась Сербия, в СССР — Россия.

Избежать сценария распада в складывающихся обстоятельствах чрезвычайно сложно. Хотя бы потому, что он самый простой, а главное — правящие региональные элиты смогут продолжить жить и существовать в рамках прежней парадигмы. Хотя, конечно, без надзора сверху они не останутся. Просто вместо Москвы им будут присылать руководящие указания другие центры, и регионалам придется проявить чудеса изворотливости, чтобы срочно найти себе новых патронов и уйти под их крышу.

В любом случае невозможность тащить на себе все накопленные катастрофические проблемы уже сейчас ставит перед регионами ключевую проблему: как сохранить имеющееся.

Вариант, при котором нынешняя система будет обнулена, а на ее место будет предъявлен новый проект, пока выглядит слишком гипотетическим. Просто потому что он очень сложен, а главное — пока нет субъекта, способного его предъявить. Возможно, он появится позже. Но стадия распада становится все более объективной, и чем выше цена за сохранение нынешней обанкротившейся системы, тем выше интерес регионов к идее выскочить из этого бедлама, причем по возможности в первых рядах.

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