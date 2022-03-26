Политика: Польша опрометчиво избрала Калининград для давления на Россию

Польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о праве своей страны претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала» Россия. В Совфеде и Госдуме указали, что Польша не имеет никаких прав на российский регион и нелестно высказались о самом генерале. Но чем грозят РФ такие информатаки со стороны Варшавы, и кто выступает их модератором?

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил в интервью Super Express, что Калининградская область якобы является территорией, «находящейся под российской оккупацией с 1945 года». Он выразил уверенность в том, что эта территория «никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше».

«Мы имеем право претендовать на территорию, которую оккупирует Россия. Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области», – сообщил генерал, признав при этом, что область «не имеет военного значения».

Высказывание польского военного об «оккупации» Россией Калининградской области не повлечет никаких последствий, обращать внимание на такие заявления не имеет смысла, уверен председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Дураков много. Придавать особый смысл их словам не стоит», – заметил сенатор.

Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, так отреагировал на слова Скшипчака вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории.

Ужас в том, что таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше. Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки – и вот чудовищный результат», – добавил парламентарий.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин отметил, что Варшаве лучше думать о тех территориях, которые были ей переданы СССР после Второй мировой войны, а не о российском городе.

«Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. Точно так же в 1938 году поляки из-за спины крупных хищников отхватили кусок Чехословакии. Надеются повторить.

Я думаю, польским политиканам стоит хорошенько разглядеть на карте страны территории, которые братской тогда Польше щедро прирезал Советский Союз, и переживать о них, а не о нашем Калининграде», – посоветовал член нижней палаты российского парламента.

Официальный представитель МИД Мария Захарова вообще высмеяла слова польского военного. «Как поднимет, так и опустит», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя желание Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности Калининградской области».

Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше, подобные заявления ­– глупость, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. «Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», – заверил он.

Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание на то, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО.

Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория – Польше, информирует РИА «Новости».

«Совершенно очевидно, что никаких прав – ни исторических, ни юридических – Польша на Калининград не имеет.

Польша – как острие информатак США в Европе – сейчас пытается давить на Москву еще и в пропагандистском поле, помимо политического. Если Берлин или Париж ведут себя на международной арене довольно сдержанно, то Варшава не экономит русофобских инициатив»,

– отметила украинский политолог Лариса Шеслер.

Но, по ее словам, никаких последствий – ни политических, ни социальных – это не несет. «Калининградская область такой же регион России, как Красноярский край, Республика Крым или Воронежская область. И все попытки Варшавы воздействовать на политиков или общественность совершенно тщетны», – отметила собеседница.

Польский генерал решил «хайпануть» на теме Калининграда, но у Польши нет никаких возможностей вести информационное воздействие в этом направлении, убежден политолог Марат Баширов. «Калининградская область абсолютно защищена как от информационных атак, так и от любых других. Кстати, даже в энергетическом плане она не зависит от трубопроводов по странам Европы – там есть СПГ-терминал. Так что ни о каком давлении речи быть не может», – подчеркнул эксперт.

Собеседник напомнил также, что даже в плане информационного влияния на Украину Варшава не может сделать очень много, так что про Россию и Калининград, в частности, говорить не приходится.

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