 

Глава Минобороны Украины оценил встречу с руководством США с «осторожным оптимизмом»

26.03.2022, 19:05, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».

«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.

Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».

Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.

Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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