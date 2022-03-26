Глава Минобороны Украины оценил встречу с руководством США с «осторожным оптимизмом»
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».
«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.
Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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