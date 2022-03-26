Мнение: Китай требует извиниться, Китай требует перестать лгать и китайское морское превосходство

1. Китайцы раз за разом повторяют: Китай поддерживает Россию, Китай не любит США и требует от американцев ответить за преступления. Характерный момент: китайцы выступают не только на стороне России, но и на стороне Сербии. В китайской риторике США — однозначный злодей… как, собственно, и в реальном мире:

https://ria.ru/20220324/kitay-1779887207.html

США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах каких-либо стран, пока не извинятся за ущерб, нанесенный другим государствам, в том числе Югославии 23 года назад, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

“Двадцать три года назад, 24 марта 1999 года, НАТО нанесла удары по бывшей Югославии, выпустив около 2,3 тысячи ракет, 14 тысяч снарядов, в том числе кассетных и содержащих обедненный уран”, — написала дипломат в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, в результате ударов НАТО по Югославии более двух тысяч мирных жителей погибли, тысячи получили ранения, а более 200 тысяч потеряли дома.

“США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах какой-либо страны, пока они не принесут извинения и компенсацию за ущерб и страдания, которые они принесли народам Югославии, Ирака, Сирии и Афганистана”, — добавила Хуа Чуньин.

2. Ещё одно требование китайцев:

https://lenta.ru/news/2022/03/24/ne_lgi/

Официальный представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь заявил, что США стоит перестать лгать о том, что происходит на Украине, публикуя сфабрикованные данные о ситуации в стране. Вместо этого он призвал Вашингтон помочь в разрешении сложившейся кризисной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Требуем от США, чтобы они немедленно прекратили клевету и фабрикацию слухов, перестали аморально и низко устраивать скандалы на пустом месте. Им необходимо провести глубокий анализ их бесславной роли в процессе развития кризиса на Украине и принять действенные меры для содействия разрядке ситуации», — сказал представитель Минобороны.

3. Статья в топовом американском журнале о внешней политике под названием «Проигрыш в море: опасный упадок американской морской мощи». Текст начинается с яркого исторического сравнения: в 1897 году британское адмиралтейство столкнулось с тем, что королевский флот более не сможет наращивать свою мощь в достаточной мере, чтобы противостоять флотам континентальных держав в том случае, если они объединяться:

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2022-02-22/lost-sea

Тогда Британию временно спасла Первая мировая война, в которой континентальные державы атаковали друг друга. Однако уже со времён Второй мировой британское морское могущество окончательно рухнуло, Британия превратилась в младшего партнёра США, а британский флот – в придаток к американскому.

Сейчас в аналогичной ситуации, – под угрозой скорой потери глобального военно-морского доминирования, – оказались США. У китайцев уже больше боеспособных военных кораблей (350+), чем у американцев (290). По водоизмещению и огневой мощи китайский флот пока ещё уступает американскому, но с учётом быстро набирающей темпы судостроительной программы через 10 лет ВМС КНР выйдет на первое место и по этим показателям:

https://www.gazeta.ru/army/2022/01/22/14448685.shtml

Если, однако, учесть союзный российский флот, то Китай и Россия уже сейчас почти равны США по военно-морской мощи. А через десять лет, вероятно, флоты России и Китая будут сравнимы по мощи с объединённым флотом всех стран НАТО.