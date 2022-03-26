Мнение: День, когда был упущен Шанс

Комендантский час?

С разных сторон сообщают, что в Москве какое-то невероятное количество автобусов с силовиками, причем их становится все больше. Готовятся все-таки ввести комендантский час? Из дома – по пропускам?

Будет забавно. Хотя что опять-таки непонятно: а не является ли ввод в “зараженный” город дополнительных десятков или даже сотен тысяч солдат фактором, способствующим распространению эпидемии – на тех же самых иногородних бойцов?

Может быть, разум все-таки возобладает, и в мировое безумие Россия не впадет? Пожалуй, шансов все меньше. Это видно даже по опросам, например, в Телеграме у либеральных (!) блогеров (либеральная аудитория, кстати, по настрою – одна из самых авторитарных, к большому сожалению). Везде на вопросы типа “желаете ли вы ужесточения карантина” – дружные вопли: “Желаем!! Желаем!!!”

Мазохистский настрой преобладает: “Надо с нами пожестче! Пожестче!” Вчера на каком-то ток-шоу, кажется, у Норкина на НТВ – один эксперт робко спрашивает – может, мол, не надо “нарушающих карантин” сразу в тюрьму, в тюрьме ведь с гигиеной известно что, разве нам нужно, чтобы все заключенные к чертям перемерли? А ему в ответ этакая хладнокровная валькирия: “Так что ж нам, ничего не делать?!”

Тьфу, пропасть! Будут, видать, военными патрулями бороться с коронавирусом. Что станут делать, если вирус проявится уже среди Росгвардии – об этом подумают после (2020)

Вот это я написал ровно 2 года назад, тоже 26 марта. Пожалуй, из сегодняшнего дня видно, что именно тогда был упущен исторический шанс на какую бы то ни было МИРНУЮ интеграцию с Украиной – как это ни покажется странным. Ведь проблема сегодняшних штурмов – в том, что украинцы не желают России ни в каком виде, Россия, как я уже писал много раз за последние годы, непривлекательна. Почему – понять тоже легко: страна бедна, не особо развита ни в научном, ни в культурном смысле, и при этом – идеологически стерильна, то есть – НИКАКАЯ.

И в конце марта 2020 года РФ покорно согласилась “войти в мейнстрим”, быть “как все”, так же “бороться с чудовищным ковидом” за счет разрушения собственной экономики и понижения уровня жизни граждан, а также ущемления гражданских прав и свобод. И дальше – так и потекла в общем потоке, опустившись в конце концов даже до введения практически принудительной вакцинации (причем еще бы немного – и уже бы начали принудительную вакцинацию детей, Гинзбург уже навострил на это свои клыки, у него уже все было готово, последний раз он клацал челюстями на тему “принесите мне своих детушек” буквально в январе!)

У России была возможность проявить свою государственную индивидуальность и независимость – она ее с позором профукала. Всего-то надо было – сохранить ДОБРОВОЛЬНОСТЬ. Ношения масок, укалывания “вакциной”, сидения “на карантине”… Нет – РФ сдала всё. И после этого она начала свою одинокую и самоубийственную “битву с Западом”, будучи по факту ничем не отличимой от Запада и доказав свою полную от него идеологическую зависимость своим активным участием в ковидобесии?!

А ведь с Украиной – был шанс. Это ведь, наряду с российским населением, даже еще более ковидоскептичная страна – на Украине уровень вакцинации был ЕЩЕ НИЖЕ, чем в РФ. Это была бы почва для сближения. Но – какой там… В итоге РФ уповает только на силу, но какая там сила. Да и сила, как мы знаем, бессильна против идей.

Которых у России, увы, нет.