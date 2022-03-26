Стало известно, как ругательства влияют на уверенность человека

Люди, которые используют нецензурную брань, являются более уверенными в себе, а также имеют высокую физическую силу. Научную работу на эту тему проводили сотрудники Университета Кила в Великобритании.

Ранее проведенные исследования эксперименты уже помогли выяснить, что ругательства помогают выплеснуть негативные эмоции и облегчить моральное состояние. В ходе новой научной работы эксперты обнаружили еще одно полезное свойства такой некультурной речи.

Таким образом, стало известно, что нецензурная брань связана с уверенностью в себе, а также она повышает физическую силу человека.