 

Специально для российского рынка Coca-Cola выпустит новый напиток без газа, сиропа, красителей и сахара

26.03.2022, 18:11, Разное
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Для сохранения приемлемой цены на напитки в условиях кризиса Coca-Cola разработала новый рецепт своей классической газировки. В компании заявили, что приняли необходимые меры для сбережения спроса на прежнем уровне. 

Обновленный напиток отвечает запросам потребителей и пригоден даже для аллергиков и людей с проблемами с пищеварением. В состав Coca-Cola Ultra Zero не входят красители и подсластители, нет сахара, его заменителей и глюкозы. Также для сохранения цены на прежнем уровне напиток не насыщают газом. 

Благодаря отсутствию сахара удалось сэкономить и на лимонной кислоте с консервантами. Компания вскоре проведет аналогичную кампанию со полным рядом своих прохладительных напитков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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