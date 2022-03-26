 

Мнение: “Apple” и “Мир”

26.03.2022, 18:00, Разное
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"Apple" и "Мир"

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay, сообщает пресс-служба НСПК.

Что изменилось в работе популярных соцсетей и сервисов?
"Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней", – сообщила компания.

Соответствующее уведомление также получил Сбербанк.

"Компания Apple уведомила Сбербанк о приостановке дальнейшего использования карт платежной системы "Мир" в электронном кошельке Apple Pay. Все ранее привязанные к кошельку карты "Мир" будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время. Дальнейшее использование карт "Мир" в Apple Pay будет недоступно", – говорится в сообщении.

Другие способы оплаты
Вместе с тем клиенты банка, использующие смартфоны на базе Android, по-прежнему смогут расплачиваться телефоном через SberPay (Android NFC). "Процесс оплаты также полностью безопасен: данные карты остаются внутри Сбербанка. Перед оплатой на экране смартфона отображается сумма операции", – уточнили в пресс-службе. Кошельки Samsung Pay и Mir Pay также работают с картами "Мир" в штатном режиме

Кроме того, расплатиться любой картой Сбера, в том числе и "Мир", можно через SberPay в интернете, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay в "Сбербанк онлайн", подчеркнули в пресс-службе. Помимо этого Сбер продолжает развивать и другие сервисы бесконтактной оплаты.

https://tass.ru/ekonomika/14180773?utm_source=vott.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=vott.ru&utm_referrer=vott.ru – цинк

Владельцы "элитных яблофонов" оказалась обделены. Православные "Самсунги" и "Ксяоми" продолжают работу.

Источник: Colonel Cassad



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