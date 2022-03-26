 

Почему заблокировали Жорина? – Личное мнение

26.03.2022, 18:00, Разное
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Пятый канал сообщает, что у адвоката Сергея Жорина заблокировали банковские счета в Италии.

«Примечательно, что никаких объяснений блокировки мне в письменном виде не прислали», — рассказал Жорин.


Фото: Соцсети

Так за что заблокировали? Сергей выяснил причины блокировки сам. Если бы я услышала это месяц назад, то смеялась бы до слёз неделю.

Оказывается, причина не одна, а целых две:

«На словах, мой менеджер по работе с VIP клиентами(!) объяснил, что причины две.

Как говорил сатирик Михаил Задорнов: «Наберите воздуха в грудь. Готовы?».

Первая причина – я русский.
Вторая причина – моя фамилия в латинской транскрипции начинается с буквы «Z” – Zhorin», — рассказывает Жорин.

В комментариях под постом у Сергея — жара. Рассказывают, как мужу-итальянцу заблокировали счета, и другие занимательные истории.

Что я хочу сказать? Впрочем, а что тут скажешь?

Источник: Лена Миро



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