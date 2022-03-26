 

Пассажиров и экипаж разбившегося Boeing 737 в Китае признали погибшими

26.03.2022, 17:40, Новости дня
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Все 123 пассажира и девять членов экипажа разбившегося в Китае пассажирского самолета Boeing 737 признаны погибшими, сообщил замглавы управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», – сообщил он на пресс-конференции, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си ранее сообщил, что взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения Boeing 737, к настоящему моменту не обнаружено, передает РИА «Новости».

«Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было», – отметил Чжэн Си.

Напомним, 21 марта пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

В среду утром стало известно, что поисково-спасательные работы на месте крушения пришлось приостановить из-за дождливой погоды.

Ранее сообщалось, что на месте падения пассажирского Boeing 737 в Китае обнаружили одно из записывающих устройств.

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