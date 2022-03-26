 

Минобороны сравнило поступок сержанта Шатохина с подвигом героя ВОВ

26.03.2022, 17:40, Новости дня
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Министерство обороны сравнило поступок сержанта Андрея Шатохина, закрывшего своим телом командира в ходе спецоперации на Украине, с подвигом героя Великой Отечественной войны.

Шатохин во время атаки украинских националистов одним из первых заметил прицеливание гранатометчика. Солдат закрыл стоящего рядом командира своим телом. Сержант получил тяжелое ранение.

Ведомство напомнило о героических случаях в годы Великой Отечественной войны, когда красноармеец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Курганов бросился на залетевший в его окоп снаряд, выбросив его из окопа.

«Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал позже Курганов, пишет ФАН.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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