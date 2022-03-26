Искусственные подсластители связали с риском развития рака

Команда исследователей получила информацию, которая подтверждает, что искусственные подсластители негативно влияют на организм человека. Результаты недавней научной работы продемонстрировали, что они повышают риск развития рака.

Ученые проанализировали информацию о питании более 100 тысяч человек за восемь лет, а также все возможные факторы риска. Результаты работы показали, что высокий уровень потребления искусственных подсластителей связан с повышенным на 13 процентов риском развития онкологических заболеваний.

Авторы исследования подчеркнули, что наиболее негативное влияние оказывают заменители сахара, известные как аспартам и ацесульфам-К.