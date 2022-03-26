Искусственные подсластители связали с риском развития рака
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Команда исследователей получила информацию, которая подтверждает, что искусственные подсластители негативно влияют на организм человека. Результаты недавней научной работы продемонстрировали, что они повышают риск развития рака.
Ученые проанализировали информацию о питании более 100 тысяч человек за восемь лет, а также все возможные факторы риска. Результаты работы показали, что высокий уровень потребления искусственных подсластителей связан с повышенным на 13 процентов риском развития онкологических заболеваний.
Авторы исследования подчеркнули, что наиболее негативное влияние оказывают заменители сахара, известные как аспартам и ацесульфам-К.
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