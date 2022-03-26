Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора

«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – сообщил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.

«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – сообщил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.

Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».

«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.

Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.

«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и РФ отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.

В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против РФ не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».

В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.

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