 

Житель Мариуполя рассказал о попытках украинских властей проводить декоммунизацию

26.03.2022, 16:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.

«Потихонечку они сначала убрали российское телевидение, потом начали закрывать каналы все, которые более-менее правду говорили. Начали закатывать оппозиционные партии. И законы начали – все только на украинском языке», – передает слова мужчины RT.

Он заявил, что все это активно поддерживали США и Европа. Также другие страны якобы пытались силовыми методами занять «ту часть Донбасса».

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего – штаб ООС

06.02 / Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов

11.08 / В Австралии обнаружены останки еще одного крупного птерозавра

21.09 / Климатические зоны в Украине сдвинутся с юга на север в ближайшие 10 лет – ученые

16.07 / Ученые обнаружили у собак врожденную способность предсказывать намерения людей

17.10 / “Последняя возможность”. Экс-посол Украины во Франции сообщил, что Макрон может посетить Киев в ноябре

21.01 / Эксперт: Органы власти научились работать в соцсетях по принципу «единого окна»

25.10 / У переболевших COVID-19 остаются проблемы с памятью после выздоровления – исследование

10.12 / Россия, Китай, США и Япония проведут совместные военно-морские учения

22.01 / Фильм «Блокадный дневник» получил «Золотого орла» в главной номинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика