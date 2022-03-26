Житель Мариуполя рассказал о попытках украинских властей проводить декоммунизацию

Житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.

«Потихонечку они сначала убрали российское телевидение, потом начали закрывать каналы все, которые более-менее правду говорили. Начали закатывать оппозиционные партии. И законы начали – все только на украинском языке», – передает слова мужчины RT.

Он заявил, что все это активно поддерживали США и Европа. Также другие страны якобы пытались силовыми методами занять «ту часть Донбасса».

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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