 

«Газпром» добавит сероводород в поставляемый в Евросоюз газ

26.03.2022, 16:11, Разное
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Правительственная комиссия топливно-энергетического комплекса предложила в качестве контрсанкционных мер заменить меркаптан – примесь, добавляемую в природный газ для обеспечения его запаха, сероводородом.

«Времена сейчас сложные для всех, так почему мы должны использовать дорогой импортный компонент и бесплатно делиться им с недружественной страной? Получите теперь аромат, которые напомнит о том, что санкции — это плохо», – сообщили в ведомстве.

Ожидается, что поставки примеси сероводорода к газу начнутся в ближайшее время по всем имеющимся газопроводам. Компания «Газпром» просит отечественных партнеров не осуществлять забор газа вне нормативных показателей на территории страны из газохранилищ, предназначенных на экспорт. В случае снятия санкций в других странах управление обещало подумать над возвратом газа к предыдущему запаху по действующим контрактам.

«Мы просим граждан сообщать о всех случаях выявления сероводорода в газе, который поступает на продажу. Этот газ не может быть реализован в России – он контрабандный», – сообщили в компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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