 

Назван витамин, замедляющий прогрессирование болезни Альцгеймера

26.03.2022, 15:27, Разное
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Была проведена научная работа, в результате которой специалистам удалось получить информацию, которая доказывает, что витамин В3 может эффективно замедлить прогрессирование старческого слабоумия.

Предыдущие исследования подтвердили, что одной из основных причин развития старческого слабоумия является большое количество амилоидных бляшек. Они слипаются внутри головного мозга и вызывают ухудшение связи между клетками.

Ученые доказали, что для уменьшения количества амилоидных бляшек необходимо активизировать работа рецептора HCAR2. Они пришли к выводу, что это может сделать витамин В3.



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