 

Кличко возобновил комендантский час в Киеве

26.03.2022, 14:51, Новости дня
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Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что комендантский час большой длительности снова вводится в Киеве и области.

«Комендантский час в Киеве и области по решению военного командования снова будет усилен и продлится с 20:00 (с 21:00 мск) сегодняшнего вечера до 7:00 утра (совпадает с мск) понедельника – 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам», – написал он в своем Telegram-канале.

На улицу в это время можно выходить только для того, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги. Во время комендантского часа не будут работать магазины, аптеки, заправки и не будет ходить общественный транспорт.

Ранее такой же длинный комендантский час в столице и Киевской области объявляли с 21 по 23 марта.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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