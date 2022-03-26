Кличко возобновил комендантский час в Киеве

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что комендантский час большой длительности снова вводится в Киеве и области.

«Комендантский час в Киеве и области по решению военного командования снова будет усилен и продлится с 20:00 (с 21:00 мск) сегодняшнего вечера до 7:00 утра (совпадает с мск) понедельника – 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам», – написал он в своем Telegram-канале.

На улицу в это время можно выходить только для того, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги. Во время комендантского часа не будут работать магазины, аптеки, заправки и не будет ходить общественный транспорт.

Ранее такой же длинный комендантский час в столице и Киевской области объявляли с 21 по 23 марта.

—