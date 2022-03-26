ЦБ разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже

Торги всеми российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями открываются на Московской бирже 28 марта с 10.00 до 14.00 мск, сообщил Банк России.

«Банк РФ принял решение проводить торги на Московской Бирже 28.03.2022 в следующем режиме: <…> российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09.50 до 13.50 мск, а также в РПС (режиме переговорных сделок – ред.) в период с 9.30 до 14.00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж», – приводит РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Отмечается, что торги иностранными акциями и иными облигациями в РПС будут проводиться в период с 9.30 до 19.00 мск.

Торги облигациями федерального займа будут в режиме основных торгов в период с 9.50 до 18.50 мск, а также с 9.30 до 19.00 мск в режиме переговорных сделок/режиме переговорных сделок с Центральным контрагентом. Также будут проводиться торги срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, в период с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме, указывается в сообщении.

В ЦБ сообщили, что торги срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами пройдут с 10.00 до 18.45 мск.

«По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта 2022 года. Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка РФ позднее», – говорится в сообщении ЦБ России.

Напомним, 24 марта 2022 года на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги акциями после месячной приостановки. Торги проводились 33 акциями российских эмитентов.

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