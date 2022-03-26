С корабля на бал: последняя ночь Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Карибах

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Последняя остановка в карибском королевском туре Кейт Мидлтон и принца Уильяма – Багамские острова – встретили пару проливным дождем. Однако это никак не отразилось ни на настроении, ни на насыщенных планах герцога и герцогини Кембриджских. После визита в детскую школу, где Кейт в нежном зеленом платье и туфлях на высоком каблуке сажала деревья, пара отправилась на проходивший в Нассау традиционный фестиваль Джанкану с музыкой, танцами и красочными костюмами.



Нарядные костюмы на более расслабленные супруги сменили на следующий день – Кейт и Уильям приняли участие в регате, посвященной платиновому юбилею королевы Елизаветы II. На причале герцогиня Кембриджская появилась в белом поло, толстовке, кремовых шортах и белых кросовках в которых ранее ее видели в Белизе. Уильям выбрал синюю рубашку и четные шорты в качестве наряда и знаменитую шлюпку “Сьюзен Чейз” – в качестве лодки, которая принесла ему победу в гонке. В этот раз Кейт не повезло, ее лодка под названием Anty Nest II пришла последней.

А вот на торжественном приеме, устроенным в последний вечер королевского тура генерал-губернатором сэром Корнелиусом Смитом, Кейт не было равных. Герцогиня, которая за все 8 дней путешествия еще больше утвердилась в безупречности своего стиля, не разочаровала – в этот вечер она блистала в атласном платье в пол и с завязками на плечах. Этот наряд, очень похожий на платье Грейс Кейли, в котором она получала “Оскар” в 1954 году, для Миддлтон создала греческий свадебный дизайнер Филиппа Лепли. Шикарный образ Кейт дополнили сверкающие серебряные туфли на шпильках, синий атласный клатчем Hayworth стоимостью 225 фунтов стерлингов от Лулу Гиннесси и украшения французского бренда Van Cleef & Arpels – ожерелье и серьги-капли из их коллекции Magic Alhambra. Этот набор продается за 13 000 фунтов стерлингов. Уильям поддержал стильный выход супруги костюмом с темно-синим бархатным блейзером.

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям возвращаются в Лондон. 29 марта они примут участие в поминальной службе по принцу Филиппу, которая пройдет в режиме строгой секретности в Вестминстерском аббатстве.