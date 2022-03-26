Как Кейт Миддлтон удается идеально выглядеть после нескольких часов в самолете

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За неделю тура по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон сменила около двадцати нарядов.

Нет никаких сомнений, что все образы были продуманы до мельчайших деталей еще в Лондоне: от голубого сарафана Tory Burch, гармонирующего с флагом Белиза и солнечного наряда от Roksanda в цвет флага Ямайки, до платья от Эмилии Уикстед цвета морской волны, как флаг Багамских островов. При каждом выходе королевской пары из самолета Кейт выглядела так, как будто перед этим ее платье висело в платяном шкафу в Кенсингтонском дворце, а не летело с ней через океан. Как возит свой гардероб будущая королева?

Оказывается, у команды ее личного стилиста Наташи Арчер есть несколько “лайфхаков”, благодаря которым костюмы герцогини Кембриджской всегда выглядят идеально. Во-первых, у каждого платья есть свое место в самолете, причем, в буквальном смысле. Королевский корреспондент Эмили Эндрюс рассказывала в документальном фильме “Тайны королевских полетов”, что она видела это своими глазами.

Я была в самолете, в котором у платьев Кейт были свои кресла, чтобы они точно не упали. Никому в голову не придет отправить их в багажное отделение, где они будут придавлены другими вещами.

Кроме того, каждое платье упаковывается в отдельный чехол. Но и к тем предметам одежды, которые герцогиня складывает в чемодан, у нее особый подход. Британские журналисты выяснили, что она тщательно складывает свою одежду, заворачивая ее в папиросную бумагу.

Личный стилист герцогини Кембриджской Наташа Арчер

Кстати, есть еще одно платье, которое Кейт Миддлтон должна возить с собой, надеясь при этом, что надеть его не придется. Это черное платье на случай, если умрет кто-то из членов королевской семьи или ее близких родственников. Когда не стало отца Елизаветы II короля Георга VI, она была в Кении с принцем Филиппом. У нее не было с собой подходящего траурного костюма, поэтому, по прибытии на родину, ей пришлось спешно переодеваться, чтобы выйти из самолета в подобающем виде. С тех пор члены королевской семьи должны возить с собой черный туалет.