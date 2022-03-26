Дугин предложил “схлопнуть время” с помощью русских учёных, работающих на Большом адронном коллайдере

Философ Александр Дугин уверен: для России недостойно грозить оппонентам ядерным оружием или расчётами в рублях. Он напомнил, что на Большом адронном коллайдере работают немало русских учёных, и они могли бы дать “действительно стоящий” ответ санкциям Запада.

“Нужно отдать им приказ схлопнуть время и даже не грозить этим никому, потому что это всё пустое сотрясание воздуха. Отменить само пространство, проехаться по нему катком времени, а затем сжечь сам каток, когда он заглохнет – вот такая концепция нам нужна”, – сказал профессор.

Экс-глава подчеркнул, что в центре управления питанием коллайдера “есть рубильники, которые хорошо охраняют, и неспроста”.

“Это будет намного серьёзнее, чем все обсуждаемые сейчас в публичном поле щипки для планеты. Серьёзнее даже, чем вызвать Сатану, для чего, кстати, изначально и строился БАК. Это уже делалось, Сатана никого не заинтересовал и ушёл скитаться по миру, он с тех пор с бессильной доброй грустью смотрит на нас из мириад вспышек на ночном небе и больше, в общем-то, ничего не делает. Но двери, которые открылись после этого перед нашими учёными – это намного интереснее”, – уверен Дугин.

Далее – цитата.

“Обратите внимание, на Западе популярна концепция гениев, которые спасают мир, но это искажённый вопль ужаса. Популярный мультсериал у них про талантливого пожилого учёного и его внука с содомитской душонкой и глазами-кляксами – это же не просто так появляется, это подсознательная мольба о помощи. Помощи, которой в действительности неоткуда прийти, потому что реален из них только второй. Коллективное бессознательное западного общества и есть этот прыщавый юноша, который противится приключению, леденящему кровь в жилах, потому что не может выйти за рамки отмеренного. Его приходится убеждать в том, что это на двадцать минут, а не на двадцать октиллиардов лет, тогда как наш человек даже спрашивать не стал бы – шапку в грязь, лоб вниз, а взгляд вверх.

Западная марксистская машина, эта исполинская диплопода, поглаживающая планету своими щупальцами, она каждому отмерила личного хтонического ужаса, налила в голову, словно похлёбку черпаком. Выдано по ячейке каждому в отлаженном, правильном аду, и всем рекомендовано не смотреть в окно, потому что за ним лишь один из миллиона незрячих глаз коллективного ужаса, потому что второе имя этого ужаса – вселенская неизвестность. Это вихрь, который ничего не оставляет на своих местах и уносит за пределы вообразимого. И этот шторм – он не просто не пугает нашу, евразийскую цивилизацию, он её питает. Желание взглянуть на него хотя бы одним глазком лежит в её основе. Русская культура – хтоническая по своей природе, это надо понимать”

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