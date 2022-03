“Меня привлекает сила самого произведения”: Тимур Родригез о впечатлениях от нового сезона и участниках второго сезона шоу “Маска”

Уже третий сезон шоумен Тимур Родригез является одним из членов жюри шоу «Маска». Артист признается, что вполне комфортно чувствует себя в судейском кресле. В интервью журналистам издания «Вокруг ТВ» Тимур порассуждал на тему своего возможного участия в шоу в качестве конкурсанта, а также поделился общими впечатлениями от передачи.

Вызов себе

Родригез отметил, что, если бы был одним из участников проекта, то выбрал бы ту маску, которую легче носить и которая меньше стесняет движения. Ведь не секрет, что наряды многих конкурсантов настолько тяжелые и громоздкие, что в них невозможно не то, что перемещаться, но даже дышать. Некоторые костюмы пошиты таким образом, что участники лишены обзора и не видят происходящего в зале и на сцене.

По словам Тимура, он бы попытался максимально перевоплотиться в другого человека, чтобы запутать членов жюри. Это был бы интересный вызов себе, возможность проявить актерский талант, изменив манеру поведения, голос и т. д.

Пример для подражания

Родригез считает, что непревзойденным мастером такого перевоплощения на сегодняшний день является певец Марк Тишман, который выступал в маске Орла. Тимур отмечает высокий уровень актерского мастерства этого артиста: на сто процентов ему удалось превратиться в другого человека. По словам Родригеза, с другими судьями они до последнего не знали, кто скрывается за образом величественной птицы.

В текущем сезоне также есть конкурсанты, которые производят на Тимура впечатление. Например, Мухомор. По словам шоумена, этот артист мог бы выбыть в первом эфире (когда попал в номинацию), однако он продолжает свое участие, раскрываясь все больше и больше. Тем не менее, члены жюри пока не знают, кто скрывается за этой маской. Данного конкурсанта Тимур считает самым рисковым персонажем на сегодняшний день.

Рассуждая на тему образов в передаче, член жюри признается: ему не слишком импонируют маски с человеческими образами. Например, как маска Джокера. Кстати, за этим образом скрывался певец Наваи Бакиров. Это один из участников дуэта HammAli & Navai. Изначально этот конкурсант запутал членов жюри тем, что в первом же эфире спел свою песню. Судьи подумали, что участник максимально скопировал голос Бакирова. Только в следующих выпусках они пришли к выводу, что это и есть Наваи.

Подарок для зрителей

Родригез признается: он не может объективно оценивать то или иное выступление, поскольку на него действует сила произведения (то есть песня, которую исполняет конкурсант). И все же Тимур смог выделить те номера, которые ему больше всего запомнились и произвели нечто наподобие «вау-эффекта». В их числе: Пчела с песней I`m Outta Love, Пончик – Once In The Street, Козерог с бессменным хитом Майкла Джексона Thriller. И, конечно, очень впечатлил Мухомор, когда исполнил композицию Leave Your Hat On.

По словам Тимура, ему импонирует тот факт, что в эфире передачи звучат такие разноплановые композиции: как отечественные, так и зарубежные. Он считает, что данное шоу перевоплощений — это большой подарок для зрителей. Нет второй такой передачи, где за короткий промежуток времени звучало бы так много разнообразной музыки. В этом вся «изюминка» проекта.