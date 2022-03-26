Кадыров рассказал об успехах российский вооруженных сил в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских военных в Луганской народной республике: они за несколько дней взяли в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских ВСУ.

«Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку… Апты Алаудинов докладывает об успехах российских вооруженных сил. В течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и трех бойцов пехоты ВСУ», – сообщил Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что Алаудинов решает не только боевые задачи, но и следит за безопасностью мирных жителей ЛНР.

«Количество мирных граждан, оказавшихся в ловушках националистов, в разных населенных пунктах исчисляется десятками тысяч. Благодаря оперативным действиям Российских вооруженных сил ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выведения мирного населения», – добавил Кадыров.

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