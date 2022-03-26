Минобороны обвинило украинские спецслужбы в фейках о вызовах граждан из запаса
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Никаких вызовов россиян из запасов в военные комиссариаты Министерства обороны не было и не планируется, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», – подчеркнул Конашенков, передает ТАСС.
По данным представителя военного ведомства, гражданам РФ поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат.
«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», – подчеркнул Конашенков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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