Минобороны обвинило украинские спецслужбы в фейках о вызовах граждан из запаса

Никаких вызовов россиян из запасов в военные комиссариаты Министерства обороны не было и не планируется, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», – подчеркнул Конашенков, передает ТАСС.

По данным представителя военного ведомства, гражданам РФ поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», – подчеркнул Конашенков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется.

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