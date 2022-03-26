 

У посольства Латвии устроили акцию после ареста русского блогера

26.03.2022, 13:29, Новости дня
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Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что к латвийскому посольству граждане несут искусственные цветы в честь «похорон свободы слова» в Латвии после ареста русского блогера и журналиста Кирилла Федорова.

Его обвинили в шпионаже в пользу России.

«На деле: за позицию в поддержку нашей страны и то, что говорил правду», – сообщила Бутина в Telegram-канале.

Напомним, в Латвии арестовали блогера Кирилла Федорова за высказывание поддержки российской специальной операции на Украине. Теперь латвийские власти хотят обвинить его в госизмене и разжигании ненависти.

Зампред Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, президент правления СРО Союз «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин прокомментировал инцидент.

«Мы сегодня становимся свидетелями неадекватного отношения к русскоязычным гражданам в Прибалтике. Прибалтика, как известно, вместе с Польшей выступает форпостом в противодействии РФ во всем мире. Латвия уже на протяжении многих лет последовательно предпринимала атаки на русскоязычные СМИ, на журналистов даже были заведены уголовные дела», – писал он.

По его словам, сейчас необходимо защищать соотечественников, у которых родной язык – русский.

«В современных реалиях охота на русских, искоренение всего русского, русофобия достигла беспрецедентного уровня. С учетом давления англосаксов, американцев подготовленной заранее информационной войне», – добавил Аничкин в Telegram-канале.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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