Анна Заворотнюк рассказала о здоровье мамы и своих панических атаках

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Анастасия Заворотнюк не первый год ведет борьбу с тяжелой болезнью. У 50-летней актрисы диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. О том, как идет лечение, семья актрисы не распространяется. Но время от времени новостями о состоянии здоровья Анастасии Зворотнюк в соцсетях делится ее старшая дочь, 26-летняя Анна. Минувшим вечером девушка снова отвечала на вопросы подписчиков. И один из первых был, конечно, про маму.

Мама потихонечку, но сами понимаете – болезнь такая очень страшная, опасная. Но она боец у меня. Я уверена, она со всем справится. Она настоящая умничка! – поделилась Заворотнюк-младшая.

Анна давно живет отдельно, но старается часто навещать маму и вместе проводить с ней время.

Минимум раз в неделю видимся. Связь с семьей – одна из самых важных в жизни человека. И это то, что дает сил.

В откровенной беседе в фоловерами дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила и про панические атаки, которые возникли на фоне болезни мамы. Справиться с ними, по словам девушка, ей помогли медикаменты и работа с психологом. В июле прошлого года Анна впервые рассказала в соцсетях, как это было:

У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати. Я лечусь и уверена, что все будет хорошо… Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждет большое счастье впереди. Берегите свое здоровье, как физическое, так и ментальное, – написала Анна.