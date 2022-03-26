Европа откажется от покупок арабской нефти из-за военной операции в Йемене

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила проведение спецоперации коалиции арабских государств в Йемене и заявила, что европейские страны откажутся от покупок нефти и газа в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре и будут искать способ заместить эти поставки. Европа планирует увеличить закупки нефти в Туркменистане, Иране и России, чтобы компенсировать дефицит нефти.

По мнению Еврокомиссии, Лига арабских государств начала незаконное военное вторжение на территорию суверенного Йемена, нарушив все принципы мира, основанного на правилах. В совместном заявлении главы Еврокомиссии пообещали ввести против Саудовской Аравии и союзников «санкции, каких не видел мир», отключить эти страны от SWIFT и полностью заблокировать их международную торговлю. Также Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность ситуацией с правами LGBTQ+ в этих государствах и потребовала от принца Мухаммеда бин Салмана немедленно провести в Эр-Рияде гей-парад.

«Более 800 наших компаний уже заявили о своём уходе из Саудовской Аравии, и это ещё не предел. Уходят Porche, Dolce & Gabanna, Gucci – все, кто обеспечивал функционирование этой страны. Мы будем беспощадно бороться с любыми попытками вмешиваться во внутренние дела Йемена и навязывать ему свою политическую волю со стороны государств-террористов, на деньги которых были созданы Аль-Каида и ИГИЛ», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

В ответ принц Мухаммед бин Салман объявил Евросоюзу джихад.

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