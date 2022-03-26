 

В Тбилиси назвали провокационной активность грузинской оппозиции в Киеве

26.03.2022, 12:05, Новости дня
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал беспрецедентной ситуацию, когда находящееся в Грузии в оппозиции «Единое национальное движение» присутствует во власти на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сожалею, но такова сегодня реальность», – сообщил он в интервью телекомпании PosTV.

Он отметил, что это создает определенные проблемы (в отношениях двух стран).

Ираклий Кобахидзе отметил, что, в первую очередь, он говорит о бывшем президенте Михаиле Саакашвили, который находится в тюрьме в Грузии и при этом возглавляет украинский исполком реформ.

Глава правящей партии при этом назвал Саакашвили «лидером радикальной оппозиции Грузии».

Комментируя проблемы, которые вызывает такое положение дел, Кобахидзе сказал, что «опасности уже были налицо».

В частности, он напомнил, что Украина отозвала посла из Грузии.

Кобахидзе считает, что такие «нелогичные и провокационные» действия со стороны радикальной оппозиции Грузии направлены на то, чтобы Тбилиси был втянут в военные действия.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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