 

В Крыму оценили создание новых администраций на Украине

26.03.2022, 12:05, Новости дня
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным решение о создании военно-гражданских администраций в южных регионах Украины, освобожденных от украинской армии.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, начали вещание российские телеканалы, а население стало активно использовать российские рубли.

«Создание военно-гражданских администраций на освобожденных нашей армией от украинских нацистов территориях Украины – это своевременная и вынужденная мера, которая позволит навести порядок, ввести жесткий контроль в прифронтовой полосе и быстро вернуться к полноценной мирной жизни», – сказал Константинов РИА Новости.

Далее в регионах пройдут выборы, которые сформируют новую власть без националистов и провокаторов. Отмечается, что старая власть остаться на местах не может.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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