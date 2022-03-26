 

Участникам спецоперации на Украине вручили Ордена Мужества и медали «За Отвагу»

26.03.2022, 12:05, Новости дня
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Российским военным, отличившимся при проведении спецоперации на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали «За Отвагу», сообщили в субботу в Минобороны России.

Отмечается, что замминистра обороны Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил 9 Орденов Мужества, передает РИА «Новости».

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко замминистра Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства и вручил им 2 медали «За Отвагу» и 6 Орденов Мужества.

После выписки военные будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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