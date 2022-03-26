 

Мнение: О тюрьмах для украинских беженцев

26.03.2022, 11:30, Разное
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Не самая приятная новость для граждан Украины.

В первую очередь для тех, кто бегут от российской специальной военной операции прямиком в Европу. Если в двух словах, им там не рады. Закончилось время постановочных клипов о том, как украинских детей встречают аплодисментами в европейских детсадах и школах. Начались суровые реалии.

И в этих буднях — власти Нидерландов (!) — страны, максимально дружественной Украине, — разместят 15 тыс. украинских беженцев… в старых тюрьмах. Об этом сообщил министр жилищного строительства и территориального планирования страны Хуго де Йонге, передаёт RTL Nieuws. На ремонт этой «ветхости» голландский кабинет министров выделил 75 млн евро на ремонт зданий. В то же время правительство… выступает против идеи строительства специальных посёлков для людей с Украины. В Агентстве по делам беженцев опасаются, что так украинцы не смогут выучить язык и найти работу в Нидерландах.

Технически, отреставрированная тюрьма всё же лучше и надёжнее палаточного лагеря. А ведь сирийских беженцев поначалу селили именно в такие лагеря.

Теперь украинцам предлагают хотя бы нормальную, каменную крышу над головой. С другой стороны, тюрьма есть тюрьма.

В сущности, всё это доказывает, что Европа к специальной военной операции России не была готова. Как и сама #Россия. Все решения принимаются спонтанно, «на ходу». С другой стороны, похоже, украинские беженцы, даже квалифицированные, Европе сейчас не нужны: ей бы с предыдущими, из Ближнего и Среднего Востока, разобраться бы. А рабочих мест на грядках всем не хватит.

С другой стороны, Запад и не через такое проходил. Но не развалился. И сейчас не развалится? Украинские беженцы пойдут ему на пользу:

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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