Осужденный за домашнее насилие бойфренд Хайден Панеттьери втянул ее в драку в баре Лос-Анджелеса

Год назад бойфренд Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон угодил за решетку – в тюрьме она провел 45 дней после обвинительного приговора за систематическое домашнее насилие по отношению к Хайден. Это охладило задиристый характер Хикерсона по отношению к девушке, но не к окружающим. В минувший четверг во время свидания с Хайден, он устроил драку с постояльцами отеля Sunset Marquis.

По словам очевидцев, что все началось в баре отеля, где между Хейден, Брайаном и другими посетителями завязался спор. Как утверждает представитель Хикерсона, он вступился за официантку, которой оставили маленькие чаевые. Разговор быстро перешел на повышенные тона, а после и личные оскорбления. После того, как Хиккерсон плюнул в одного из мужчин, завязалась драка. Рукопашная началась сначала в заведении, а когда менеджер выставил всех участников инцидента из бара, продолжилась на улице. На съемках с видеокамер, попавших в распоряжении TMZ, видно, как Хайден пытается остановить Брайна и сама кидается с кулаками на мужчин, но в итоге падает на асфальт и, кажется, сама получает несколько ударов. А когда служба безопасности заведения пытается вытащить Панеттьери из драки, она кричит Хикерсону: “Брайан, тюрьма”. Очевидно, чтобы напомнить ему об испытательном сроке, который окончится только в 2025 году.

Напомним, история отношений Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона началась еще летом 2018 года. Хайден, расставшись с Владимиром Кличко после 10 лет отношений, стала встречаться с начинающим актером Хикерсоном. Поклонники недолго радовались за экс-возлюбленную знаменитого боксера и политика. Уже в мае 2019-го в СМИ появились первые сообщения о неадекватном поведении нового парня Хайден – его арестовали после их публичной ссоры в баре и последующей драки дома. Показания дала офицер полиции, прибывшая по вызову соседей. Тогда же Брайану запретили приближаться к актрисе из-за жестокого обращения, но в сентябре все обвинения сняли.

Той же осенью папарацци сняли Хайден и Брайана вместе. Актриса вернулась к абьюзеру, два ему еще один шанс. Несколько месяцев о паре ничего не было слышно, пока 14 февраля 2020 года, в День всех влюбленных, соседи Хайден снова не вызвали полицию, услышав в доме актрисы шум и крики. В июле того же года полиция Лос-Анджелеса снова арестовала Брайана. Суд штата Калифорния предъявил ему обвинение, включающее в себя восемь пунктов, большая часть из которых по статье о домашнем насилии. Вскоре Хикерсон был освобожден под залог в размере 320 тысяч долларов. Привлечь Хикерсона к уголовной ответственности получилось после того, как Хайден обратилась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных инцидентах, связанных с домашним насилием. Хайден призналась, что все полтора года отношений с Брайаном она постоянно терпела его неконтролируемую агрессию в свой адрес.