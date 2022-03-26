 

Плохо влияли – Личное мнение

26.03.2022, 10:55, Разное
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После того, как мини-рэппер Тимати бросил сутулую Настю в теле и по инерции немного побыл холостяком, все нынешние события его жизни связаны исключительно с детками.

Возит их в отпуск. Дарит подарки.


Фото: Соцсети

Что случилось с Тимуркой?

Ответ, как мне кажется, лежит на поверхности. И предыдущая беленькая, и последовавшая за ней чёрненькая девушки просто плохо влияли на Тимати.

Требовали бурной общественной жизни. Выведи нас в свет, покажи нас людям!


Фото: Соцсети

Тимати — славный мамин мальчик — делал то, что женщины у него просили. Хотите в свет, под прожектор — идёмте вместе.

А вот последняя новость про Тимати: он «порадовал дочь необычным подарком на восьмилетие». Подарил аквариум девочке.

В чём интрига? В том-то и дело, что её нет.

Мы все почему-то априори считаем, что мужчина влияет на женщину, а она спокойно может переваливать ответственность на него. Поселил в хорошем особняке — молодец мужчина, хороший. Или, напротив, испортил лучшие годы — этот плохой.

В жизни всё чуть сложнее — женщина часто влияет на мужчину сильнее.

Вот и тут — не стало Шишковой и Решетовой, Тимурка превратился в обычного парня, который не скандалит, не лезет никуда, а дарит дочке аквариум.

К чему это я? А кто у вас в отношениях влияет и портит другого? Вы или не вы?

Источник: Лена Миро



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