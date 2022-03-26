Проповеди от Лукавого

Они нам попереключают.

Петр Саруханов / «Новая»

«Вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение… Вспомните мои слова через 20 лет». Пророчество персонажа по имени Рудольф из фильма «Москва слезам не верит» сбылось. Пусть не через 20 лет, а сегодня, когда веерно исключаются из нашей жизни и кино, и театр, и газеты, и популярные соцсети. Вместо них — одно сплошное ТВ, которое делают «рудольфовичи» и где, впрочем, тоже почти не осталось ни кино, ни шоу, ни музыки. Торжествует сплошная пропаганда, которую в программах передач скрывают под рубрикой «информационный канал». Это, однако, такой же эвфемизм, как «специальная военная операция», хотя слово «пропаганда» вроде бы пока не запрещено, в отличие от… Информация в условиях военного времени — тоже пропаганда, как и общественно-политические ток-шоу, в которых нет места никакому иному мнению, кроме официального, а тем более дискуссии или хотя бы намеку на сомнение в правильности выбранного курса.

Главные госканалы теперь не отличишь один от другого. Все чаще приходит на ум байка брежневских времен, когда зритель, пытаясь найти в телепространстве что-нибудь, кроме многочасовой речи дорогого Леонида Ильича на съезде КПСС, переключает каналы и на последнем из них видит сурового человека в штатском, который грозит ему пальцем: «Я тебе попереключаю». Байка живо вспомнилась в ходе победной трансляции митинга-концерта из Лужников сразу на… 18 каналах, включая совсем уж аполитичные СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ-3, «Пятница» и «Муз-ТВ».

А ведь совсем еще недавно думающие люди над пропагандой смеялись, утверждая, что телевизор давно никто не смотрит или уж точно не воспринимает всерьез. Типичное интеллигентское заблуждение: если я и мое окружение выкинули бесполезный «ящик» — так и все выкинули. Все презирают. И все не верят заклинаниям штатных телепропагандистов, что кругом враги, Европа с Америкой прогнили, но спят и видят, как бы навязать РФ чуждые ей идеалы.

Двадцать с лишним лет мы с коллегой Ксенией Лариной вели на радио «Эхо Москвы» программу «Человек из телевизора». Каждую субботу разбирали увиденное в телеэфире, пытаясь, в том числе, анализировать типичные пропагандистские приемы и разоблачать очевидные фейки, замаскированные под новости. «Зачем вы это смотрите? — писали наши слушатели, — рассказывайте лучше о новых сериалах, о документальном кино, об интервью Дудя и Гордеевой». Пропаганда в «ящике» год от года крепчала, а все самое интересное и значимое постепенно перемещалось в YoиTube. Наша аудитория даже советовала переименовать программу в «Человека из YouTube», но мы сопротивлялись, искренне считая, что противодействие пропаганде — важнейшая из просветительских задач и профилактика от слепой веры в ее «постулаты».

О чем бы мы говорили теперь, если бы была возможность вернуть и «Эхо», и «ЧиТ» на прежнее место? Ей-богу, не знаю. Когда-то всесильный председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин на корню изничтожил телеаналитику, заявив: «Критикуя ТВ, вы критикуете советскую власть».

История возвращается, и критика ТВ, мобилизованного и призванного на военную службу, опять приравнивается к измене Родине.

Да любая альтернативная точка зрения, не совпадающая с единственной официальной, означает предательство и удар Родине под дых, потому что «наша миссия священна и благородна», а все, кто не согласен или переживает происходящее не так, как положено, предатели и отщепенцы.

«К чему это я? Я к тому, чтобы называть вещи своими именами и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию гражданка с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. А то ведь если бы известный поступок за 30 сребреников назвали порывом души, глядишь, мировая история пошла бы иначе…» Именно в таких категориях объяснял протестную акцию своей бывшей сотрудницы Марины Овсянниковой в прямом эфире программы «Время» ее руководитель Кирилл Клейменов. Не могла, по его мнению, простая русская гражданка выразить исключительно свое отношение к происходящему в Украине и на телеэкране. Только за 30 сребреников, и только по заданию «западных кураторов».

«Выходные выдались на редкость богатые на вой… Вот Наталья Синдеева, владелица когда-то телеканала «Дождь», обратилась с открытым письмом к Маргарите Симоньян, Марии Захаровой и Тине Канделаки. В письме она, всхлипывая, вспоминала украинских детей… А еще прекрасно выступила артистка Хаматова. Она сказала, что уехала и боится возвращаться. Уехала не только она, уехало довольно много плохо образованных, но считающих себя совестью РФ людей… Мы грустим о вас. Вы правильно боитесь возвращаться… Но дело не в этом. А вы ТАМ жить не боитесь? … Кто там будет разбираться, страдаете ли вы лживо за украинских детишек или поддерживаете Путина. Мы сейчас для европейцев русские свиньи, мякина, оккупанты неведомой им страны Ukraine. Мы хуже гитлеровцев, потому что гитлеровцы — это ведь они сами, европейцы. Мы — это каждый из нас: и Наташа Синдеева, и Чулпан Хаматова, и я. Но особенно те, кто к ним ближе, те, кто к ним сейчас ластится, как побитый крысеныш, кто норовит от них прокормиться. Сховаться от Родины своей, пересидеть. Это вот за мной Родина, я здесь, в тылу. А вы там берегитесь — могут ведь и стекла в компот наколоть. И просто в подворотне избить. И мы вам не поможем. Потому что вы ведь только для них «наши», а для нас уже нет. И больше никогда не будете. Даже не надейтесь». Это фрагмент из «проповеди» Антона Красовского в программе «Антонимы» на RT. Самый мелкий из телебесов, он тем не менее, как «большой», тоже попал под санкции, что, конечно, значительно возвысило его в собственных глазах и придало новых сил для избранного им стремительного пути по лестнице, ведущей вниз.

Впрочем, бездна — она ведь пропасть без дна. И вот уже постоянный участник соловьевских сборищ Сергей Михеев, обсуждая и осуждая разных предателей, сваливших с Родины в суровый час испытаний, заявляет без обиняков, что «за любыми такими настроениями стоит Лукавый, Дьявол!». И не поспоришь. Пропаганда, как и вера, споров в принципе не предполагает. Тем более споров с теми, кто Лукавого видел.

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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