 

Мнение: Коверный

26.03.2022, 10:40, Разное
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На арену выпустили Медведева, который чуть ли не в ежедневном режиме фонтанирует редкой даже для себя ахинеей. Из последнего — заявление о том, что повторения дефолта 1998 года не будет. («У нас не Чикаго, у нас круче будет»©, – забыл Медведев добавить). Ему, как светочу экономики, можно верить.

Причины, по каким этого коверного выпустили на арену, вполне схожи с цирковой практикой: клоунов выпускают между номерами, особенно когда нужно подготовить сцену под другое выступление. А еще их выпускают, когда что-то идет сильно не так, и нужно отвлечь публику, чтобы она не начала вставать и разбегаться. Внезапно пропали все артисты разговорного жанра, которые светились в начале «спец-операции» и готовились стоять на трибуне парада по Крещатику если не завтра, то послезавтра точно. Но что-то пошло не так, а потому они срочно заболели или без объяснения исчезли, оставив на месте себя петрушек-исполнителей, а забивать неловкую паузу бросили нетрезвого клоуна с импровизациями. Какими уж есть.

Импровизировать Медведев не особо умеет, но старается за всех. «Не стреляйте в пианиста, он играет как может»©

Источник: Эль Мюрид



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