 

Российские войска уничтожили ракетой «Оникс» базу горючего в районе Николаева

26.03.2022, 10:38, Новости дня
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Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточной крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины», – передает ТАСС его слова.

Конашенков добавил, что российские военные в данный момент ведут бой за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе. «Группировка войск российских Вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка», – сказал он.

По его словам, авиация ВКС РФ за сутки поразила 117 военных объектов Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс С-300. «За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два – с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и район сосредоточения боевой техники», – рассказал Конашенков.

Генерал добавил, что российские средства ПВО сбили три украинских самолета, шесть беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету комплекса «Точка-У».

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка», – подытожил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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