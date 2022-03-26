 

Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций

26.03.2022, 10:38, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах, доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.

При этом всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС.

Помимо прочего, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Такая мера нужна для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.

Кроме того, устанавливается беспроцентная ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на 2022–2024 годы. По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.

Ранее стало известно, что Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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