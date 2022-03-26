 

Умер барабанщик группы Foo Fighters

26.03.2022, 10:37, Новости дня
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Барабанщик американкой группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет.

Тело музыканта нашли в отеле в Колумбии, где группа должна была выступить на фестивале Estereo Picnic 25 марта. Перед этим Foo Fighters отыграла ряд концертов в Южной Америке, передает «360».

Члены группы написали в соцсети, что «семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью» Тейлора Хокинса. О причинах смерти не сообщается.

Группа Foo Fighters основана в 1994 году. Хокинс начал играть в ней в 1997-м, после выхода альбома The Color and the Shape, который принес Foo Fighters популярность. Ранее барабанщик игра у Аланис Мориссетт.

Он был самым известным участником коллектива, с его приходим группа начала выступления на стадионах и аренах. 

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